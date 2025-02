Preta Gil faz homenagem de aniversário para Regina Casé e exalta amizade

Nesta terça-feira, dia 25, Preta Gil celebrou o aniversário de 71 anos de idade de Regina Casé com uma homenagem nas redes sociais para a atriz. A cantora abriu um álbum de fotos com uma série de registros das duas ao longo dos anos e usou a legenda para deixar um belo texto exaltando a longa amizade.

A artista começou descrevendo o forte vínculo que tem com a aniversariante: "Ela é minha amiga, minha mãe, minha musa, Regina Casé, a que mais me incentivou e acreditou em mim como cantora quando comecei! Enxergou em mim o que eu já sentia e foi por causa dela que fui lá e criei coragem! Me tornar quem eu sou hoje como artista, tem muito de você e eu amo isso imensamente, tenho muito orgulho da nossa história!"

Em seguida, Preta se declarou para a amiga: "Somos irmãs de fé, de força, somos família! A sua Pretinha te ama demais e te deseja todas as coisas boas desse universo, muito axé e muito amor! Serei grata para todo o sempre e celebro sua existência eternamente! Feliz Aniversário, Regis!"

Benedita Casé Zerbini, filha de Regina, deixou seu carinho a cantora na sessão de comentários: "É muito amor! E eu aprendi com ela a te amar desde que nasci! Viva, Regina Casé."

