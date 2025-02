Via Anchieta registra trânsito sentido Litoral nesta terça-feira (25)

Atenção motoristas! A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), divulgou nesta tarde de terça-feira (25) que a Via Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do km 39 ao km 40. Já a pista marginal da Via Anchieta, sentido Litoral, tem tráfego lento do km 63 ao km 64,5. Todos pelo alto fluxo de veículos comerciais.

Por motivos operacionais, o tráfego está sendo desviado no km 40 da Via Anchieta, sentido São Paulo, para a alça que dá acesso à Rodovia dos Imigrantes. Tempo bom com visibilidade boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera - Guarujá).

