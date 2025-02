Acompanhando o BBB24, Pocah sai em defesa de Vitória Strada: Imagine a cabeça dela agora?

Pocah está acompanhando tudo o que está acontecendo no BBB25 e usando sua conta no X, antigo Twitter, para comentar em tempo real. Enquanto assistia às brigas e discussões travadas por Camilla e Thamiris com Vitória Strada durante o Sincerão da última segunda-feira, dia 24, a cantora saiu em defesa da atriz.

Ao ver que Thamiris alegou na casa mais vigiada do Brasil que teria sido deixada sozinha por Vitória, Pocah relembrou como a estrela de novelas da Globo ajudou a carioca enquanto ela cumpria o castigo do Monstro com na fantasia de cobra, que a deixava sem movimento nos braços

Até o cigarro Vitória segurava para ela fumar.

Mais tarde, a ex-participante do BBB21 avaliou toda a briga e comentou sobre a atriz ter pedido desculpas às irmãs mais de uma vez no programa.

É OBVIO que a Vitória tá pedindo tantas desculpas gente, a garota tá sendo acusada de RACISMO em rede nacional, imagine a cabeça dela agora? Não conseguiu nem comemorar o craque do jogo que recebeu do Sincerão.