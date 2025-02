Shopping de São Bernardo recebe parque temático de Pinocchio e sua turma

Pinocchio e todos os seus amigos chegam ao São Bernardo Plaza Shopping. O personagem icônico do cinema e mundo das séries chega à Praça Central de Eventos, localizada no Piso L1, com seu parque temático Pinocchio and Friends, que é baseado na série animada de mesmo nome. O evento infantil fica disponível no empreendimento até 6 de abril.

A atração traz piscina de bolinhas gigante, decoração temática com todos os personagens da série e diversos outros brinquedos. Tudo para aguçar o instinto brincalhão das crianças e estimular a prática de atividades lúdicas.

A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 14h até 20h. Os valores para brincar variam entre R$60 e R$90 com acessos que vão de 40 a 160 minutos. Crianças PcD e com Transtorno do Espectro Autista pagam meia entrada. Menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável maior de idade.

LEIA TAMBÉM:

Bailinho de Carnaval gratuito traz atividades ao São Bernardo Plaza



SERVIÇO

Parque Pinocchio and Friends

Data: até 6 de abril

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados da 14h às 20h

Local: Praça de Eventos, Piso L1

Endereço: Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09721-000

Preço: 0 a 40 min = R$ 60;

41 a 80 min = R$ 70;

81 a 120 min = R$ 80;

121 a 160 min = R$90.