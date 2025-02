Globo libera primeiro trailer de 'Vale Tudo' com Odete Roitman

Quem está ansioso para o remake da novela Vale Tudo? Nessa segunda-feira (24), a TV Globo liberou o primeiro trailer da novela, que vai ao ar depois de Mania de Você. O clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères agora será adaptado por Manuela Dias.

Ainda de acordo com a Globo, a trama checará às telinhas em março, ou seja, já pode preparando o lugarzinho no sofá.

Com elenco de peso, a novela conta com Taís Araújo, Rodrigo Góes, Paolla Oliveira, Bella Campos, Humberto Carrão e Debora Bloch, como a poderosa e malvada Odete Roitman.

Veja aqui o trailer!

É proibido mexer em um dos maiores sucessos da TV brasileira?

A nova versão de Vale Tudo, escrita por Manuela Dias e baseada no original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères faz parte do pacote comemorativo dos 60 anos da Globo. Elenco fechado e gravações a todo vapor no Rio e nas locações.

O curioso é que, desde que o projeto foi anunciado, sempre surgiram posições desfavoráveis, a começar pela escolha da roteirista principal, que conhecidamente se sai muito melhor no universo das séries e já teve inclusive alguns problemas com a equipe.

Também se questionou, lá atrás, o fato do experiente Aguinaldo Silva (novamente na casa) não ter sido chamado/consultado.

Por sua vez, a titular já deixou bem claro que trará várias e necessárias atualizações à história, cujo original foi ao ar entre 16 de maio de 1988 e 6 de janeiro de 1989, tendo como pano de fundo a corrupção e a falta de ética.

O elenco monstruoso da primeira, com Regina Duarte, Antônio Fagundes, Gloria Pires, Beatriz Segall, Cassia Kis, Carlos Alberto Ricelli, Renata Sorrah, Reginaldo Faria e Lídia Brondi também já ‘mete medo’.

Seus substitutos irão corresponder? Em especial, os nomes chamados para fazer Odete Roitman, Raquel Accioli e Maria de Fátima?

A nova Vale Tudo já provoca todos esses questionamentos, como se fosse até proibido mexer com ‘a novela das novelas’, como a Globo a vem tratando nas chamadas.

Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini têm uma batata quente nas mãos.

Se vão dar conta dessa responsabilidade? Respostas, a partir de 31 de março.