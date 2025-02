Maya Massafera gera polêmica ao fazer declarações sobre magreza

Maya Massafera causou a maior polêmica ao fazer declarações sobre magreza. A influenciadora compartilhou um vídeo em que rebatia críticas sobre o seu corpo, mas os argumentos utilizados por ela geraram debates na web.

No registro, segundo informações do R7, a famosa começa destacando que o universo da moda prefere pessoas que são bem magras: "No mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito mulher magra."

Em seguida, contou também um comentário que ouviu de sua avó: "Minha avó é mais simples e ela fala: May, engorda um pouco, parece que está passando fome. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha."

E seguiu argumentando: "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Não estou nada magra para eles, ou para brasileiros da elite. Agora, para pessoas mais simples, eu pareço magra. Isso sempre foi assim, desde que história é história. Eu estudei na maior faculdade de moda do mundo."

E finalizou: "Os desfiles de moda, a elite, gostam de uma pessoa magra. Então, não tem por que a gente atacar o outro: você aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da sua condição financeira. E quem é magro, vice-versa [...] É uma questão de cultura."