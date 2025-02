Gasto com habitação avança 4,34% no IPCA-15 de fevereiro, afirma IBGE

Os preços do grupo Habitação subiram 4,34% no IPCA-15 de fevereiro, exercendo o maior impacto sobre o índice do período, de 0,63 pontos porcentuais (p.p.). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica residencial foi o subitem que mais pressionou os preços da habitação, com impacto de 0,54 p.p. no grupo. A conta de luz avançou 16,33% em fevereiro, após a queda de 15,46% de janeiro em função da incorporação do bônus de Itaipu.

Ainda em Habitação, a alta de 0,52% da taxa de água e esgoto decorre de reajustes de 6,42% nas tarifas em Belo Horizonte e do reajuste de 6,45% nas tarifas de uma das concessionárias em Porto Alegre, vigentes desde 1º de janeiro.

Já o subitem gás encanado viu os preços caírem 0,32% em fevereiro, em função de variações nos preços do Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo.