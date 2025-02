Cesas têm cursos de artes e esportes voltados para os alunos até 10 anos

Os 12 Cesas (Centros Educacionais de Santo André) abrem, a partir de amanhã, a inscrição para crianças da Educação Infantil e Fundamental I interessadas em participar dos cursos gratuitos de artes e esportes, que iniciam em 10 de março.

As modalidades oferecidas são musicalização infantil e fundamental, grafite, circo, taekwondo, yoga, capoeira, futbaby, futsal e basquete e crianças entre 4 e 10 anos podem participar.

Os pais devem procurar o Cesa de seu interesse para preencher uma ficha de matrícula. No ato da inscrição, o responsável deverá apresentar documento de identidade original e uma cópia com foto ou certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência, documento de identidade com foto do responsável (original e cópia).

O atendimento é feito das 8h às 20h, às segundas; já de terça a sexta, é das 8h às 22h; e aos finais de semana, das 8h às 17h.

CESAS

Os Centros Educacionais de Santo André são núcleos que reúnem as Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental, creche, centro comunitário e biblioteca com vocação para o desenvolvimento de atividades educacionais, esportivas, culturais e pedagógicas.

Os endereços de todos os Cesas da cidade podem ser adquiridos na página da Prefeitura, pelo link https://web.santoandre.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/159/centros-educacionais-de-santo-andre/.