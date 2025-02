Região realiza meio milhão de atendimentos de saúde mental

A região realizou ao menos 568.725 atendimentos de saúde mental no ano de 2024, que englobam psicoterapias, individuais e em grupo, consultas psiquiátricas, entre outras assistências. Foram cerca de 1.558 atendimentos por dia, 47.394 por mês. O número engloba as cidades de Santo André (222 mil), São Bernardo (230 mil), São Caetano (79 mil), Ribeirão Pires (22.588) e Rio Grande da Serra (15.137). Mauá e Diadema não encaminharam os dados até fechamento desta matéria.

A quantidade de atendimentos cresceu se considerarmos como base Santo André e São Bernardo, que informaram ter realizado em 2023, respectivamente, cerca de 184 mil e 210 mil atendimentos, um crescimento de aproximadamente 13% nos municípios.

O coordenador da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Santo André, Vinícius Atalaia, destaca que a busca por atendimentos psicológicos e psiquiátricos vem aumentando em decorrência do crescimento da incidência de transtornos mentais no Brasil e no mundo, de acordo com os dados da OMS (Organização Mundial de Saúde).

“Depressão e ansiedade estão entre os transtornos mais presentes na população, segundo índices globais, mas outras patologias como o transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, além de psicoses e o transtorno por uso de substância, também apresentam significativa prevalência, exigindo não apenas um serviço específico, mas uma rede psicossocial para acolher as pessoas com esse sofrimento”, afirma o especialista.

Segundo a OMS, um em cada oito pessoas vive com algum transtorno mental e desse total 60% dos casos são ligados a ansiedade e depressão, mostra o último Relatório sobre Saúde Mental no Mundo.

AJUDA

Em Santo André, existem cinco Caps (Centro de Atendimento Psicossocial), três adultos – na Rua Corrêa Sampaio, 37; na Praça Chile, 140; e na Rua General Glicério, 527, além do Caps AD – Álcool e Drogas, na Rua Venezuela, 91; e o Caps Infantojuvenil, na Rua David Campista, 220.

São Bernardo possui nove Caps, destinados ao atendimento de adultos, crianças e adolescentes, e dependentes de álcool e drogas. Os endereços podem ser consultados no site da Prefeitura.

Em São Caetano os atendimentos são realizados no Caps da Rua dos Castores, 60; o Caps AD, na Rua dos Castores, 10; e no Caps Infantojuvenil, na Rua Goitacazes, 301. A cidade possui ainda o Programa de Saúde Mental Escolar, presente nas 20 escolas de ensino fundamental da rede municipal.

Em Ribeirão Pires, o Caps adulto fica na Rua Afonso Zampol, 41; o Infantojuvenil na Rua Primeiro de Maio, 108; e o AD está na Rua Prefeito Prestes Maia, 55. Rio Grande da Serra tem o Caps I na Rua Prefeito José Carlos Carlson, 7. Os atendimentos dos Caps são realizados em horário comercial, sem a necessidade de agendamento.