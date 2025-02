Thunder abre 25 pontos, mas sofre dura virada e perde dos Timberwolves na prorrogação na NBA

Um dos melhores times da atual temporada regular da NBA, o Oklahoma City Thunder sofreu uma dura virada na noite desta segunda-feira. Jogando em casa, o time de Shai Gilgeous-Alexander abriu 25 pontos de vantagem no placar. No entanto, cedeu o empate ao Minnesota Timberwolves, que levou a melhor na prorrogação, com placar de 131 a 128.

Foi a terceira partida entre as duas equipes nos últimos 12 dias. A equipe de Minnesota venceu duas delas, sendo que a primeira foi em casa, no dia 13. Dez dias depois, o Thunder levou a melhor, fora de casa, por 130 a 123.

Nesta segunda, Gilgeous-Alexander foi o melhor jogador em quadra, como de costume. Ele anotou 39 pontos, 10 rebotes e oito assistências, mas falhou no momento decisivo, ao ser bloqueado por Anthony Edwards a 13s2 segundos do fim da prorrogação, num lance que poderia ter definido a partida. O astro do Thunder também perdeu uma cesta de três pontos a 2s9 segundos do fim do confronto.

Pelos Timberwolves, Jaden McDaniels anotou 27 pontos. Naz Reid obteve um "double-double" de 22 pontos e 11 rebotes e Edwards se aproximou de um "triple-double", de 17 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

O Thunder segue como a melhor franquia da Conferência Oeste, com retrospecto de 46 vitórias e 11 derrotas. No entanto, abriu espaço para o Cleveland Cavaliers se isolar com o status de melhor time da temporada regular. Já os Timberwolves ocupam o sétimo posto do Oeste, com 32/27.

Na vice-liderança do Oeste, o Denver Nuggets superou o Indiana Pacers por 125 a 116, em Indianapolis. Nikola Jokic registrou sua melhor marca de assistências na carreira, com 19, além de 18 pontos e nove rebotes. Aaron Gordon contribuiu com 25 pontos, enquanto Michael Porter Jr. também obteve um "double-double", de 19 pontos e 11 rebotes.

Pela equipe da casa, Myles Turner foi o destaque, com seus 23 pontos. Tyrese Haliburton chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 19 pontos e 15 assistências. Apesar do revés, os Pacers seguem em quinto lugar no Leste, com 32/24. Os Nuggets figuram em segundo lugar no Oeste, com 38/20.

Outro destaque da rodada foi Zach LaVine, que anotou sua maior pontuação da carreira na vitória do Sacramento Kings sobre o Charlotte Hornets por 130 a 88. Ele anotou 42 pontos em 31 minutos, enquanto Malik Monk registrou um "double-double" de 13 pontos e 10 assistências. O destaque dos Hornets foi Miles Bridges, com 23 pontos.

Os Kings ocupam o 10º lugar no Oeste, com 29 vitórias e 28 derrotas, enquanto os Hornets registram uma das piores campanhas do campeonato. Está no penúltimo lugar do Leste, com 14/42.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Detroit Pistons 106 x 97 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 116 x 125 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 110 x 142 Chicago Bulls

Washington Wizards 107 x 99 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 98 x 86 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 128 x 131 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 112 x 114 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 130 x 88 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos resultados desta terça-feira:

Toronto Raptors x Boston Celtics

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Charlotte Hornets