VW confirma investimento de R$ 7,2 bi na fábrica da Anchieta

A Volkswagen confirmou investimento de R$ 7,2 bilhões até 2028 na fábrica da Via Anchieta, em São Bernardo. O valor integra o montante de R$ 16 bilhões para o País que a montadora alemã havia anunciado no início do ano passado, sendo R$ 13 bilhões para as plantas instaladas em São Paulo, o que significa que 55% da quantia destinada ao Estado ficará no Grande ABC e o restante irá para Taubaté e São Carlos, no Interior.

Representantes da empresa, liderados pelo diretor executivo, Luiz Ricardo Santiago, estiveram ontem no gabinete do prefeito Marcelo Lima (Podemos).

“Para nós, é uma satisfação termos essa confirmação de investimento robusto da Volkswagen, montadora tradicional de São Bernardo e que demonstra toda a confiança que tem na nossa cidade e no País”, afirmou Marcelo Lima.

A empresa, que na próxima semana lançará o SUV Tera, desenvolve dois modelos híbridos flex para serem construidos em São Bernardo. Um será lançado em 2026 e o outro em 2027. Em abril a produção do Polo Track sairá de Taubaté e virá para a fábrica a Anchieta.