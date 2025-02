Região terá terça-feira (25) de calor intenso e pancadas de chuva isoladas

A região do Grande ABC terá uma terça-feira (25) marcada pelo calor intenso e pancadas de chuva isoladas, típicas do verão. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o sol predominará entre poucas nuvens, mantendo o tempo abafado. No decorrer do dia, há previsão de chuvas isoladas, acompanhadas de raios e ventos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a manhã será de poucas nuvens, enquanto à tarde o céu ficará encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, a nebulosidade se mantém, com possibilidade de chuvas pontuais.

A onda de calor continua impactando as temperaturas, com máximas variando entre 28°C e 29°C na região. Confira a previsão para cada cidade:

- Santo André – Mínima: 20°C | Máxima: 29°C

- São Bernardo – Mínima: 20°C | Máxima: 29°C

- São Caetano – Mínima: 20°C | Máxima: 28°C

- Diadema – Mínima: 20°C | Máxima: 28°C

- Mauá – Mínima: 20°C | Máxima: 29°C

- Ribeirão Pires – Mínima: 19°C | Máxima: 28°C

- Rio Grande da Serra – Mínima: 20°C | Máxima: 28°C

A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.