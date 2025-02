Marcelo Lima ‘bate o pé’ e Tigre jogará no 1º de Maio

Classificado em primeiro lugar no Grupo D do Campeonato Paulista da Série A-1, o São Bernardo FC por pouco não abriu mão da vantagem de atuar diante de sua torcida no jogo único das quartas de final, quando vai enfrentar o Palmeiras, atual tricampeão estadual. A ideia inicial do presidente do clube, Antonio Moreno Neto, era levar o confronto para o Pacaembu, na Capital. O cartola estava de olho no borderô, já que a importância da partida é indicativo de casa cheia e o estádio paulistano comporta 26 mil torcedores, 13 mil a mais do que o são-bernardense 1º de Maio. Todavia, o mandachuva foi convencido da importância de se atuar em São Bernardo pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos). O clima para o duelo, confirmado ontem pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para a cidade, às 20h30 de sábado, já começa a esquentar. Em recente entrevista, o secretário adjunto de Esportes, Edinho Montemor, fundador do time, convidou os torcedores para assistir ao vivo “o Tigre comendo o Porco”. A ver

Bastidores

Dança das cadeiras

Ex-secretário da área em São Bernardo, Artur Chioro deve perder a disputa para assumir o Ministério da Saúde para Alexandre Padilha (foto), atualmente na Pasta de Relações Institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O são-bernardense era um dos cotados para substituir Nísia Trindade, que passou a sofrer desgaste por ter desagradado o núcleo do Palácio do Planalto. A cadeira deixada vaga por Padilha deve ser ocupada por Gleisi Hoffmann, atual presidente nacional do PT.

DNA

Deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu esteve em São Bernardo no domingo a fim de acompanhar a assinatura da ordem de serviço para início das obras da nova Praça do Jardim das Oliveiras. A parlamentar é figura constante na cidade, pela qual já afirmou ter um carinho especial, autointitulando-se “madrinha”. Entusiasta da gestão do correligionário Marcelo Lima, Renata Abreu não perdeu a oportunidade para rasgar elogios ao chefe do Executivo. “Parabéns mais uma vez por não ser só um prefeito para São Bernardo, mas por ser um pai que cuida tão bem e é tão dedicado por nossa cidade”, afirmou a visitante.

Uma mão lava a outra

O vereador Erismar Soares Clementino, o Mazinho (PL), articulou a vinda de R$ 3 milhões em emendas para Mauá com colegas de partido, o deputado federal Antônio Rodrigues (PL) e o senador Magno Malta (PL). Não satisfeito, o liberal aproveitou para dar um up na visibilidade e, ontem, se infiltrou em foto com a deputada estadual Carla Morando (PSDB) durante anúncio de R$ 700 mil em emendas para a saúde mauaense. “Eu a ajudei a ganhar a eleição”, justificou.

Gênero

Políticos do Grande ABC usaram as redes sociais, ontem, para relembrar os 93 anos do direito feminino ao voto no Brasil. A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em Santo André, afirmou que a data ‘é um símbolo de emancipação e participação na vida política e social’. Já o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, destacou que ‘para construir uma cidade mais justa, as mulheres são fundamentais não só votando, mas também sendo eleitas’ – sua vice é a sargento Jéssica Cormick (Avante).

Forasteiro

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) anunciou ontem a nomeação de Igor Calvet como novo presidente executivo da entidade. O substituto de Márcio de Lima Leite, vice-presidente da Stellantis, que deixará o cargo em abril, será o primeiro executivo a ocupar o posto que não possui vinculação com uma montadora. Nome do mercado, o futuro chefão tem experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação.