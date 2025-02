PF apura lavagem de dinheiro do PCC em São Bernardo e Santo André

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Hydra, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro por meio de fintechs ligadas ao PCC. A ação teve como alvos cidades da Grande São Paulo, incluindo Santo André e São Bernardo.

As investigações começaram a partir da delação de Vinicius Gritzbach, acusado de lavar dinheiro para o PCC e assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos no final do ano passado, ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de São Paulo, que revelou como as instituições de pagamento eram usadas para ocultar bens e valores provenientes de atividades ilícitas. Segundo a PF, as fintechs - instituições financeiras digitais - ofereciam serviços financeiros alternativos aos bancos tradicionais e utilizavam complexas estratégias de engenharia financeira para disfarçar os verdadeiros beneficiários dos recursos.

No âmbito da operação, agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva na capital paulista e dez mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André e São Bernardo. A Justiça também determinou o bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades das empresas investigadas.

A operação visa desmantelar o esquema financeiro da facção e impedir a continuidade da movimentação de recursos ilícitos por meio dessas fintechs. As investigações seguem em andamento.