Veja os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira

A Quina também está com seu prêmio principal acumulado e promete pagar nesta segunda-feira (24) a quem acertar as cinco dezenas sorteadas o valor total de R$ 9,5 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

10, 20, 23, 25, 74

SORTEIO DE SÁBADO

Não houve ganhadores no sorteio deste sábado, mas 13 apostas fizeram a quadra e levaram para casa, cada um, R$ 35.859,79.

Na faixa do terno, 3.307 apostas faturaram, cada uma, R$ 134,25.