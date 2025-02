Corinthians anuncia novo patrocinador e tenta se aproximar de recorde de faturamento

Em busca do recorde de faturamento com patrocinadores, o Corinthians deu um passo nesta direção nesta segunda-feira ao anunciar seu nono apoiador. Trata-se do Appgas, plataforma digital para compra de botijões de gás e outros produtos do segmento. A empresa vai estampar sua marca na região do tórax na camisa do time paulista.

A estreia da parceria já será na partida desta quarta-feira, contra a Universidad Central, pela volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O confronto eliminatório será disputado na Neo Química Arena. A empresa também fará ativações de sua marca em dias de jogos.

O clube paulista não divulgou as cifras envolvidas na negociação. Mas, com o acerto, a atual gestão do Corinthians se aproxima de alcançar o valor de R$ 212 milhões, meta de arrecadação somente com patrocinadores para a temporada 2025. Se o número for atingido, será um recorde.

"Temos o desafio de valorizar o clube cada vez mais, além de buscar o orçamento projetado, que é uma responsabilidade nossa enquanto gestão. Essa valorização passa não somente por contratos mais saudáveis do ponto de vista financeiro, mas também por dar protagonismo a quem traz inovação para o segmento trazendo estratégia na construção e maturação dos negócios", afirmou o superintendente de marketing do Corinthians, Vinícius Manfredi.

O presidente do clube também celebrou o acordo. "Mais um acordo muito importante para o Corinthians, mais uma parceria forte que, eu tenho certeza, terá muito sucesso. Esse novo contrato só mostra a força do clube e que estamos no caminho certo. Conseguimos colocar o Corinthians no protagonismo novamente, a grandeza da nossa camisa nos dá condições de ter empresas grandes e importantes como o Appgas ao nosso lado", afirmou Augusto Melo.