Lotofácil 3328 paga R$ 5 milhões; confira os números

O concurso 3328 da Lotofácil promete pagar nesta segunda-feira (24) ao apostador |que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira as quinze dezenas sorteadas para esta segunda-feira:

01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23

SORTEIO DE SÁBADO

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas do sorteio realizado no último sábado e o prêmio acumulou. Neste mesmo sorteio 222 apostas acertaram 14 números e cada uma delas faturou R$ 1.647,38. Na faixa dos 13 acertos, 8.012 apostas faturaram, cada uma R$ 30.

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. Basta preencher o volante com 15 números em universo de 25 dezenas. O prêmio principal é pago a quem acerta todas as quinze dezenas, mas quem acertar quatorze ou treze números também recebe prêmio. O valor da aposta simples e R$ 3,50.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.