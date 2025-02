São Bernardo registra trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (24); veja pontos

A Prefeitura de São Bernardo divulgou um novo boletim de trânsito com a atualização das principais vias da cidade, às 17h50 da tarde desta segunda-feira (24). Motoristas enfrentam trânsito intenso em alguns trechos, enquanto outras avenidas apresentam fluxo normal. A Prefeitura recomenda que motoristas redobrem a atenção nesses trechos e, se possível, utilizem rotas alternativas para evitar atrasos.

De acordo com o relatório, o trânsito flui normalmente nas seguintes vias: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nas proximidades do Paço Municipal; Avenida Lucas Nogueira Garcez, na altura da Avenida Piraporinha; Avenida Senador Vergueiro; Avenida Caminho do Mar; Avenida Taboão; Estrada Galvão Bueno, na interseção com a Avenida Maria Servidei Demarchi; Estrada dos Alvarengas, próxima à Avenida João Firmino; além da Avenida Piraporinha em todos os sentidos.

Entretanto, há pontos de atenção com trânsito intenso. A Avenida Kennedy apresenta lentidão no sentido Diadema. Já o Corredor ABD, na altura da Avenida Lions, tem tráfego carregado no sentido Santo André. A Avenida Newton Monteiro de Andrade, que integra o Corredor Leste-Oeste, registra trânsito intenso no sentido Centro. Também há retenções na Avenida Dr. Rudge Ramos, próximo à Avenida do Taboão.