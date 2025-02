Eliezer revela que ele e Viih Tube pegaram virose da filha

Eliezer usou suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 24, para explicar o motivo de não ter aparecido nas redes sociais durante o último final de semana. O influenciador explicou que ele e Viih Tube pegaram uma virose da Lua, a primogênita, e ficaram muito mal.

Sumimos no fds porque a Lua pegou uma virose e passou para gente. Ela vomitou duas vezes e ficou ótima, já a gente foi parar no hospital kkkkk. Viih ontem passou o dia no soro por causa de uma virose e a Lua (com virose) passou o dia na brinquedoteca como se nada tivesse acontecendo, escreveu.

Eli então agradeceu o fato de Lua não estar sentindo nada:

Conclusão: dois marmanjo velho quase morre com uma virose besta. Enquanto uma bebê que não tem dois anos, vive normalmente como se nada tivesse acontecendo kkkkkk. Graças a Deus, antes a gente do que eles, né?!

No final o influenciador falou do medo que estava sentindo em relação a Ravi, o caçula da família:

Ficamos com medo mesmo foi do Ravi pegar. Até agora ele não apresentou nenhum sintoma, graças a Deus, mas ficamos preocupados.