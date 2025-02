João Fonseca e Thiago Wild sofrem queda no ranking da ATP

Cercado de expectativa por conta da presença do promissor João Fonseca e do título conquistado pelo jovem tenista em Buenos Aires, a edição 2025 do Rio Open não foi nada satisfatória para os brasileiros. Diante das eliminações precoces, os três competidores nacionais mais bem ranqueados da ATP perderam posições na atualização desta segunda-feira. Assim, apenas Fonseca e Thiago Wild continuam no Top 100. Thiago Monteiro caiu para 108º lugar. No feminino, Bia Haddad Maia sofreu ligeira queda na lista da WTA e perdeu um posto: agora é a 17ª colocada.

Destaque no cenário internacional do circuito, Fonseca foi eliminado logo na estreia no Rio, perdeu dez posições e não está mais entre os 70 melhores. O carioca de 18 anos (que aparecia como 68º) está na 78ª posição e continua sendo o melhor brasileiro ranqueado.

Thiago Wild também pagou o preço de cair no ATP 500 do Rio na primeira partida e figura no 86º lugar (perdeu 11 posições). Os dois brasileiros não conseguiram defender os pontos da campanha do ano passado, quando alcançaram às quartas de final. Mesmo chegando até a fase de oitavas, Thiago Monteiro ficou fora do Top 100 e desceu para 108º.

Sem tempo para lamentações, João Fonseca vai dar sequência ao calendário de disputas. O tenista se prepara para competir nos Estados Unidos em março. O carioca está confirmado nos Masters 1000 de Miami e Indian Wells já partir do próximo mês.

O saldo positivo do Rio Open ficou por conta da vitória brasileira na final de duplas com Rafael Matos e Marcelo Melo. Eles brilharam na quadra carioca ao superar os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0 na final arrebatando o título. No ranking de duplas, Melo aparece em 23º com 2.925 pontos. Já o seu companheiro ostenta a 37ª posição na relação da ATP com 2.407.

Na lista do Top 10 masculino, a mudança mais significativa aconteceu na troca de posições envolvendo Andrey Rublev e Tommy Paul. O russo, vencedor do ATP 500 de Doha, chegou aos 3.670 pontos e saiu do décimo para o nono lugar, ganhando a vaga do americano, que fecha a relação dos dez melhores.

Já no feminino, Jessica Pegula ganhou uma posição e agora é a quarta colocada, atrás da líder Aryna Sabalenka, seguida da polonesa Iga Swiatek e da americana Coco Gauff na terceira colocação. Madison Keys também subiu um degrau e aparece em quinto. Antes quarta na lista das dez primeiras, a italiana Jasmine Paolini caiu para sexto.

Outra surpresa ficou por conta da novata Mirra Andreeva. Ao ganhar o WTA de Dubai, a tenista russa saiu da 14ª para a 9ª posição, empurrando a americana Emma Navarro para o 10º posto e tirando a espanhola Paula Badosa do Top 10.

Na atualização desta segunda-feira da WTA, a brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma ligeira queda na lista, mas continua entre as 20 melhores. A paulistana perdeu o 16º lugar e agora está uma posição abaixo, com 2.369 pontos

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 8.135

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.510

4º - Taylor Fritz (EUA), 4.900

5º - Casper Ruud (NOR), 4.325

6º - Daniil Medvedev (RUS), 4.030

7º - Novak Djokovic (SER), 3.900

8º - Alex de Minaur (AUS), 3.785

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.670

10º - Tommy Paul (EUA), 3.280

Confira o Top 10 feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.076 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.985

3º - Coco Gauff (EUA), 6.333

4º - Jessica Pegula (EUA), 5.196

5º - Madison Keys (EUA), 4.679

6º - Jasmine Paolini (ITA), 4.518

7º - Elena Rybakina (CAS), 4.328

8º - Qinwen Zheng (CHN), 3.780

9º - Mirra Andreeva (RUS), 3.720

10º -Emma Navarro (EUA), 3.704