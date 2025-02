Haddad cancela reuniões em SP; evento na B3 segue na agenda

A agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alterada na manhã desta segunda-feira, 24, com a exclusão de duas reuniões no escritório da Pasta na capital paulista. De acordo com o ministério, um compromisso foi adiado e outro cancelado. A participação de Haddad em um evento na B3, no período da tarde, segue confirmada.

Haddad participa da cerimônia de abertura do P3C: PPPs e Concessões: Investimentos em Infraestrutura no Brasil Brasil - Conferência & Prêmio. O evento deve ocorrer a partir das 14h, na sede da B3 em São Paulo. Também estarão presentes o ministro dos Transportes, Renan Filho; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e o secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

O ministro tinha uma reunião prevista com Guilherme Noronha, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), mas o compromisso foi adiado. Já o encontro com Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi cancelado.