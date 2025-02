Caminhão furtado na Brasilândia é recuperado pela PM em Mauá

A Polícia Militar recuperou um caminhão furtado na manhã de sábado (22) na Avenida do Pilar Velho, no Jardim IV Centenário, em Mauá. Segundo a corporação, o veículo, um Mercedes-Benz L-608, estava com queixa de furto desde o dia 18 de fevereiro, no bairro Brasilândia, em São Paulo.

Durante patrulhamento, agentes da 2ª Companhia receberam informações do monitoramento sobre a localização do caminhão e encontraram o veículo na via. O condutor foi abordado e, após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao verificarem a placa, os policiais confirmaram a restrição de furto.

O dono do caminhão foi contatado e afirmou que havia viajado e, ao retornar, não encontrou mais o veículo no local onde o deixou estacionado.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, onde as partes foram ouvidas e liberadas.

Dupla detida após furto de estepe em Mauá

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de furtar o estepe de um Renault Kwid em Mauá, na última quinta-feira (20). A vítima percebeu o crime e passou a seguir os indivíduos, informando a localização à equipe policial em tempo real. Segundo informações da corporação, os suspeitos estavam em um Peugeot 206 e foram abordados na Avenida João Ramalho. Durante a revista, os agentes encontraram o estepe furtado dentro do veículo, sendo reconhecido pelo proprietário. A dupla foi levada ao 1° Distrito Policial, onde o caso foi registrado como furto qualificado. O adulto permaneceu à disposição da Justiça, e o menor foi encaminhado às autoridades responsáveis.

