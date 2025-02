Palavra do Leitor - 24 de fevereiro de 2025

Brasil

Mais de 1,3 milhão de pessoas aguardam cirurgias eletivas no SUS (Sistema Único de Saúde). Um descaso com a saúde pública. Cerca de 2 milhões de pessoas na fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aguardam liberação de benefícios. O estômago não para de funcionar nem as contas deixam de chegar. Auditores da Receita Federal parados há quase 90 dias. Isso traz grande prejuízo ao erário. Casos de dengue aumentando a cada ano. Cadê as vacinas? Orçamento de 2025 ainda no Congresso para análise e aprovação. Cadê a capacidade de negociar com o Congresso para analisar a peça orçamentária, que, no mínimo, deveria estar aprovada em dezembro? Empresas estatais que davam lucro, agora no prejuízo. Lá na frente vamos saber os motivos, óbvios por sinal. Preço dos combustíveis, dos alimentos básicos da mesa dos brasileiros, dólar e juros nas nuvens, dispensam maiores comentários, né? Elenquei aqui alguns itens entre tantos, mas salta aos olhos, a cada dia que passa, a incapacidade deste (des)governo em gerir este País tão rico, chamado Brasil.

Mauri Fontes

Santo André





Jeferson Leite – 1

‘Postura de vereador de Diadema em favor de Taka incomoda o PT’ (Política, ontem). Até ele aderiu ao ‘fora, Lula’.

Sandy Medeiros

do Facebook





Jeferson Leite – 2

O atual prefeito de Diadema pode incomodar muita gente. Aliás, é porque ele pode ser considerado um dos melhores prefeito que Diadema já teve em sua história.

Antonio Neto

Diadema

Inflação

Estarrece essa declaração do presidente que diz na maior cara de pau que tem “obsessão por alimento barato”, como se não fosse o verdadeiro culpado pela alta da inflação. Pior ainda, e envolto nesta mediocridade de sua gestão, diz que deseja reclamar com os atacadistas para que baixem o preço do ovo. Ou seja, é um ato de covardia do presidente ficar culpando os empresários, como se no nosso País não existisse aguda concorrência entre os setores produtivos, e esses estivessem agindo como perversos cartéis. Tais perversos cartéis que hoje somente existem no seio das nossas instituições e que, em beneficio próprio, inventam penduricalhos excrescentes, como também emendas secretas até Pix, que, na escuridão da ausência de transparência e fiscalização, desviam recursos dos contribuintes etc. Até para ver o papa, a primeira-dama Janja promove gastos exorbitantes levando a tiracolo uma grande comitiva. Uma orgia!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Papa Francisco

Quando Deus (o ecumênico), por meio de João, presenteou-nos com a reflexão e proposta de fé pelo propósito do “Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei” estava – e está – se dirigindo a todos os seres humanos, independentemente de religiões e crenças. A Igreja Católica possui 24 ritos que cuidam pelo amor e pela fé e propõem direções de linguagens no sentido de levar aos nossos irmãos católicos uma proximidade maior para que os mesmos se tornem amigos íntimos de Deus em Cristo. O papa Francisco, assim como o ser humano Francisco, tem o quadro de saúde diagnosticado como complexo pelos médicos, o que inspira um cuidado ainda maior. E nós, como filhos de Deus, assim como os ateus, agnósticos e incrédulos, precisamos nos unir agora por nossas orações, rezas e boas energias para que o ser humano Francisco receba nossas intervenções de altruísmo, amor e fé.

Cecél Garcia

Santo André

Futebol

Acho que tem gente aqui cantando vitória muito cedo. A ver.

Soraia C. Pêra

São Bernardo