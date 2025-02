O aumento dos furtos e roubos de motocicletas nas cidades do Grande ABC exige medidas mais eficazes das autoridades. O volume de ocorrências registrado em São Bernardo, Santo André, Diadema e Mauá, conforme aponta estudo obtido pelo Diário, assusta. Para ganhar esta guerra contra o crime, é preciso ir à raiz do problema. Há, por exemplo, a necessidade de reforço na fiscalização de desmanches e comércios irregulares de peças, pois são tais estabelecimentos que mantêm a demanda por veículos subtraídos. A resposta do Estado, que inclui investigações nesses locais e ampliação do policiamento preventivo, é um passo importante, mas não suficiente para conter a escalada do delito.

Experiências bem-sucedidas em outras localidades mostram que o investimento em tecnologias de rastreamento, ampliação de sistemas de videomonitoramento e parcerias com empresas privadas podem contribuir para a redução dos casos. Em Curitiba, Capital paranaense, por exemplo, a instalação de câmeras de alta resolução em pontos estratégicos e o compartilhamento de informações entre setores públicos e privados ajudaram a diminuir os índices de roubo e furto. Medidas semelhantes poderiam ser adotadas no Grande ABC, garantindo um rastreamento mais rápido dos veículos e maior pressão sobre os criminosos. Reunificado, o Consórcio está apto a capitanear uma política intercidades.

Para alterar o cenário, é indispensável compromisso efetivo entre governo e sociedade civil. O aumento no número de ocorrências na região evidencia que as estratégias atuais não têm surtido efeito. O aprimoramento da inteligência policial, aliado a ações conjuntas entre os municípios, pode dificultar a atuação das quadrilhas especializadas. O combate não se restringe à repressão, mas também à prevenção, exigindo mudanças na legislação para agravar as penalidades aplicadas a receptadores. Reduzir o número de furtos e roubos requer atuação coordenada. O Grande ABC precisa deixar de figurar no ranking desonroso de localidades mais vulneráveis a proprietários de motocicletas. Rapidamente.