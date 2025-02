Charge - 24 de fevereiro de 2025

Dos 20 municípios com mais roubos e furtos de motocicletas do Estado de São Paulo, quatro estão localizados no Grande ABC. São Bernardo (5°), Santo André (6°), Diadema (10°) e Mauá (12°) aparecem no ranking com maior número de ocorrências, segundo Boletim Tracker-Fecap. Com 15.474 boletins de ocorrências, a Capital figura na primeira posição.

No total, as quatro cidades registraram no ano passado 3.276 casos, média de nove roubos ou furtos por dia. São Bernardo é o município com mais registros, com 1.087, seguido por Santo André (1.051), Diadema (650) e Mauá (488). Por não estar entre as 20 cidades com mais casos, o estudo não apresentou os dados de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.