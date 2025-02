Juventus vence o Cagliari no Italiano e fica na zona de classificação para a Liga dos Campeões

Eliminada nos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões pelo PSV, a Juventus venceu o Cagliari por 1 a 0 neste domingo pela 26ª rodada do Campeonato Italiano e se manteve na zona de classificação para a próxima edição do principal interclubes europeus.

O time de Turim é o quarto colocado do Italiano, com 49 pontos, e contou com uma rodada favorável, já que a Lazio, concorrente direta pela vaga, só empatou com o Venezia no sábado e soma 47. O Cagliari tem 25 pontos e ocupa apenas a 15ª colocação.

Distante do líder do Italiano (a Inter de Milão tem 57 pontos), a Juventus tem como melhor chance de título na temporada a Copa da Itália. A equipe enfrenta o Empoli, que está na zona de rebaixamento do Italiano, na terça-feira pelas quartas de final. Em caso de vitória, enfrenta o Bologna nas semifinais.

A Juventus abriu o placar logo aos 12 minutos. O atacante sérvio Vlahovic, que não conta com simpatia do técnico Thiago Motta, mas começou como titular, pressionou a zaga do Cagliari, roubou a bola, passou pelo goleiro Caprile e marcou. Os visitantes foram melhores na primeira etapa, mas foram incapazes de traduzir essa superioridade em mais gols, em parte pela boa atuação de Caprile.

No segundo tempo, o Cagliari conseguiu produzir um pouco mais, mas foi insuficiente para chegar ao empate.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Verona, enquanto o Cagliari visita o Bologna, no domingo.

Mais cedo, a Atalanta goleou o Empoli por 5 a 0, com dois gols de Lookman, um de Retengui, outro de Zappacosta e um contra de Gyasi. A Atalanta é a terceira colocada do Italiano, com 54 pontos. O Empoli é o 18º, com 21. Já o Verona surpreendeu a Fiorentina ao vencer, em casa, por 1 a 0, com Bernede marcando aos 50 minutos do segundo tempo. O Verona está na 14ª posição, com 26 pontos, e a Fiorentina permanece com 42, na sexta posição.