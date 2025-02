São Caetano realiza rematrícula de programa esportivo adaptado para PcDs

Começou neste sábado (22) o período de rematrícula do Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado, oferecido no Cespro (Centro Esportivo Prosperidade) a pessoas com deficiência física ou intelectual. A iniciativa é realizada graças a uma parceria da Prefeitura de São Caetano, por meio da Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) e Self (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude) com a ADD (Associação Desportiva para Deficientes).

Os alunos inscritos no ano passado estão sendo convidados diretamente pelos organizadores do programa. Encerrando o período de rematrícula, será iniciada a fase de inscrição para novas matrículas, em data a ser divulgada amplamente pelos meios de comunicação da Prefeitura.

O programa oferece atividades esportivas diversificadas, como atletismo e futebol, conforme o perfil e aptidão da pessoa com deficiência, atendendo crianças e jovens a partir de 6 anos de idade e até a faixa dos 20. Oferece também atividades de psicopedagogia e estimulação cognitiva.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano abre inscrições para 8.000 vagas em programa esportivo

“Estamos felizes por reafirmar nossa parceria com a ADD e iniciar o programa esportivo adaptado. Sabemos da importância do esporte para o desenvolvimento e integração da pessoa com deficiência”, disse a secretária da Sedef, Magali Selva Pinto.

Os familiares presentes neste sábado no Cespro atestaram o valor do esporte para a qualidade de vida. “Não é só pela questão física, mas pelo contato com o grupo e socialização”, disse Cássia Alcaire Delapria, moradora do Bairro Nova Gerty e mãe de Pedro Henrique, de 20 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Pedro, que sabe de cor os nomes de todos os seus amigos do esporte, confirma: “Eu me sinto bem de saúde. E gosto de todo mundo aqui”.

Márcia Kocic de Souza, moradora do bairro Santa Maria e mãe de Miguel, de 13 anos, adolescente com TEA, observou uma significativa evolução no desempenho escolar do filho após o início da prática esportiva, além de melhoras na socialização e comportamento. “O esporte “é maravilhoso em todos os sentidos”.