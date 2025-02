Goleiro do América-MG sofre ameaças e ataques à família após classificação contra o Cruzeiro

Um dos heróis da classificação do América-MG à final do Campeonato Mineiro, o goleiro Matheus Mendes e sua família sofreram ameaças e ofensas criminosas de um usuário nas redes sociais. O caso foi exposto por Jaqueline Freitas, esposa do jogador, pouco tempo depois do término da partida contra o Cruzeiro, no sábado, no estádio Independência, na qual o time verde e preto carimbou a vaga na decisão contra o Atlético-MG.

Os ataques e tentativas de intimidação ocorreram no Instagram. O torcedor usou a recente morte da mãe do jogador, no ano passado, vítima de câncer, para atingi-lo, dizendo que a doença "foi um castigo" por ele ser quem ele é. Entre diversos outros xingamentos, desejou que os parentes do goleiro fossem assassinados e que, se um dia ele tiver uma filha, ela deveria ter o mesmo destino.

Após a exposição por Jaqueline, o perfil foi deletado na rede social. O Estadão entrou em contato tanto com a assessoria do jogador quanto com sua esposa para saber se tomarão ações na justiça, mas ainda não recebeu respostas até o momento da publicação. O América-MG, por sua vez, já se manifestou nas redes sociais e pede punições.

"O América Futebol Clube expressa seu repúdio e indignação diante das ofensas criminosas direcionadas ao nosso goleiro Matheus Mendes nas redes sociais", escreveu o clube em comunicado oficial no Instagram, pedindo para que a rivalidade fique somente no campo: "Jamais extrapolar para ataques pessoais. Acreditamos que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para identificar e punir o(s) responsável(eis) por essa barbaridade", completou. O Cruzeiro ainda não se pronunciou.

PROVOCAÇÃO

Em campo, o goleiro foi um dos principais personagens do confronto, decidido nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1. Ele pegou a cobrança de William e viu Marlon chutar para fora, fazendo com que o América-MG vencesse nas penalidades por 4 a 2. Após a vitória, ele aproveitou para provocar quem já adiantava uma final entre Cruzeiro e Atlético-MG.

"Muita gente queria torcida dividida no Mineirão no dia 15, mas dia 15 vai ser no Independência. É fácil poder falar sentado numa cadeira, com ar-condicionado, e falar que o Cruzeiro vai passar da gente, mas é totalmente diferente. Futebol é jogado e está aí o resultado", disse Matheus Mendes na entrevista em campo após a partida.

Contratado por empréstimo do Atlético-MG, o adversário da decisão, o goleiro é um dos destaques do América-MG em 2025 e constantemente chamado de "paredão" pelos torcedores do clube nas redes sociais. Em nove jogos no ano, ele sofreu apenas seis gols. Por pertencer ao rival da decisão, o América terá de pagar uma taxa de R$ 700 mil para tê-lo no gramado. Considerando as atuações recentes, é provável que se faça o acordo.