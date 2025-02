Internado, Papa Francisco se pronuncia pela primeira vez: Obrigado por essa proximidade e pelas orações

Agradecimento! O Papa Francisco usou sua conta no X - antigo Twitter - para publicar uma mensagem de agradecimento a todas as pessoas que estão na torcida por sua recuperação.

Em uma rápida mensagem, ele contou que ficou tocado com as cartas e os desenhos que recebeu das crianças:

Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado com as cartas e os desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro!, escreveu.

Vale pontuar que o Pontífice está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

LEIA MAIS:

Papa Francisco teve sono tranquilo depois de crise respiratória e transfusão, diz Vaticano