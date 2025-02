Filme brasileiro O Último Azul, com Rodrigo Santoro, vence o Urso de Prata no Festival de Berlim e ator comemora

É do Brasil! No último sábado, dia 22, o filme brasileiro O Último Azul, com Rodrigo Santoro e dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim. O prêmio é o segundo maior do festival.

Além deste prêmio, a produção conquistou outros dois paralelos: o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido a produções que abordam questões espirituais e sociais, e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, oferecido por leitores do jornal alemão.

O filme se passa na Amazônia e é estrelado por Denise Weinberg ao lado de Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo. Vale pontuar que o Brasil já conquistou o Urso de Ouro com outras duas produções: Central do Brasil (1998) e Tropa de Elite (2008).

Em suas redes sociais, Santoro postou um vídeo de agradecimento:

Vale a pena acreditar no cinema brasileiro. É o que a gente tem visto há anos, dia após dia, disse em um trecho da gravação.