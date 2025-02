Defesa falha, Napoli é surpreendido pelo Como e perde a liderança do Italiano para a Inter

Pressionado pela vitória da Inter de Milão no sábado, o Napoli visitou o Como, neste domingo, no estádio Giuseppe Sinigaglia e saiu derrotado por 2 a 1. Mais do que uma invencibilidade de dez jogos - sete vitórias e três empates -, a equipe visitante perdeu a liderança do Campeonato Italiano para o rival de Milão - 57 a 56 pontos -, justamente o adversário da próxima rodada. Já o time de Cesc Fàbregas chega aos 28 pontos, em 13º, mais distante da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi marcado por erros técnicos defensivos. Apesar do favoritismo, a equipe celeste foi surpreendida logo aos 7 minutos, em falha bizarra de Rrahmani. O zagueiro recebeu a bola em cobrança de lateral e, pressionado por Diao, recuou sem olhar para o goleiro Meret, que estava fora do gol, marcando contra.

Dez minutos depois, a defesa do Como devolveu o presente. Kempf recebeu o passe na fogueira, atrapalhou-se com a bola e deixou Raspadori livre, na entrada da área, para tocar na saída do goleiro Butez e igualar o placar.

Mais tranquila, a equipe do técnico Antonio Conte apresentou maior volume de jogo na primeira parcial, mas o excesso de bolas aéreas alçadas na área ofereciam pouco perigo. Aos 40 minutos, em rara investida ao ataque, o Como quase retomou a vantagem em finalização de Diao rente à trave esquerda.

No segundo tempo, o técnico Cesc Fàbregas adiantou as linhas e colocou o Como à frente, aproveitando principalmente a habilidade do brasileiro Strefezza na direita, e Nico Paz assustou Meret em duas boas finalizações. O jogo ficou mais físico, com excesso de faltas no meio de campo e poucas emoções.

O Napoli levou 21 minutos para levar perigo aos anfitriões na etapa final. McTominay recebeu bom passe na área e encheu o pé no meio do gol, mas Butez afastou para escanteio. Na sequência, Raspadori, Di Lorenzo, Anguissa e o próprio McTominay desperdiçaram chances de virar o placar.

Quando o gol dos visitantes parecia questão de tempo, veio o castigo. Aos 32 minutos, em rápido contra-ataque, Assane Diao recebeu boa enfiada de Nico Paz e, com espaço de sobra, escolheu o canto e deu um tapa na bola para mandá-la à rede do lado direito de Meret e deixar o Como novamente em vantagem. O Napoli pressionou nos últimos minutos, mas não encontrou forças para buscar o empate.

Na próxima rodada, o Napoli faz o confronto direto pela liderança do Italiano com a Inter de Milão, no sábado, às 14h (horário de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O Como, por sua vez, visita a Roma, no estádio Olímpico, no domingo, também às 14h.