Região terá domingo (23) abafado com previsão de pancadas de chuva isoladas

O domingo (23) na região do Grande ABC será de calor e sensação de tempo abafado, com sol entre nuvens ao longo do dia. No entanto, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, a combinação entre altas temperaturas e umidade favorecerá a formação de pancadas de chuva isoladas.

LEIA MAIS: São Caetano emite alerta para chuva forte até domingo (23)

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva já pela manhã. À tarde, há risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, cenário que deve persistir à noite, ainda com precipitações isoladas.

Confira as temperaturas previstas para as sete cidades:

- Santo André: mínima de 19°C e máxima de 26°C

- São Bernardo: mínima de 20°C e máxima de 27°C

- São Caetano: mínima de 20°C e máxima de 26°C

- Diadema: mínima de 20°C e máxima de 25°C

- Mauá: mínima de 19°C e máxima de 27°C

- Ribeirão Pires: mínima de 19°C e máxima de 26°C

- Rio Grande da Serra: mínima de 20°C e máxima de 25°C

Diante da previsão de chuva, a Defesa Civil orienta que a população fique atenta a possíveis alagamentos e rajadas de vento. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).