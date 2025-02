Crianças já se preparam para cair na folia!

Marchinhas e serpentinas esperam a criançada a partir do próximo sábado (1º), quando o Carnaval abrirá alas para muita animação no Grande ABC. As melhores dicas dos pequenos de Santo André para curtir a celebração entre amigos, familiares ou até na escola, foram reveladas ao Diarinho.

Leonardo Fernandes, 6 anos, por exemplo, comemora aniversário em 5 de fevereiro, o que faz com que quase todas as suas festas para celebrar mais um ano de vida coincidam com o Carnaval. Neste ano, por sorte, os festejos serão dois, já que desta vez a Folia caiu em março – e, aliás, uma curiosidade boa de lembrar é que o agito carnavalesco muda no calendário justamente porque acompanha a Páscoa, que, por sua vez, é definida pela Igreja Católica com base em um fenômeno da astronomia: a lua cheia do equinócio de março.

Ficar mais velho, para Leonardo, é responsabilidade e também consciência. “Estou pensando em reaproveitar a fantasia do ano passado, de Tartarugas Ninjas. Acho que as outras crianças não precisam jogar fora. Dá para pensar no planeta também”, fala.

Para ele e Heloisa Carvalho, 5 anos, sempre há um jeitinho de customizar o que já tem no guarda-roupa. “Estou crescendo. Minhas roupas estão ficando pequenas. Por isso, gosto de separar partes da fantasia e usar máscaras”, completa.

A atividade de confeccionar o próprio figurino na festa mais popular do Brasil é, segundo as crianças, uma das ideias mais divertidas para fazer em família. “Todos sentam à mesa, como se fosse Natal. A gente come e vai comentando sobre como deixar a máscara do outro mais legal”, sugere Catarina Foga, 5 anos.

Interagir, inclusive, é a palavra-chave para o Carnaval, de acordo com Dom Vacari, que estuda no Colégio Arbos. Na escola, foi ele quem sugeriu o nome Hot Wheels (seu brinquedo favorito) para o bloquinho estudantil, mas que apelidaram de Arco-Íris. “Gostei também. No ano passado, pulei Carnaval na rua e estava cheio de cones (de trânsito). Então, para mim, a gente é como se fosse os carrinhos”, explica o garoto, que também acha “o Carnaval muito melhor do que o Halloween, porque não tem monstros”.

Esta decoração colorida (tipicamente brasileira e que, felizmente, não tem nada de assustadora) é especialidade de outra colega de sala, Catarina Fritz, 5. “Estou pensando ainda com a mamãe uma fantasia. Quero bastante cor e talvez brilho. Igual à minha lancheira”, cogita.

Segundo ela, Carnaval é tempo de se inspirar nas ideias criativas das roupas dos amigos e cair na alegria com eles. E, ainda assim, tentar (mesmo que brincando) passar esta tradição divertida para os mais novos.

A irmã, Maia Fritz, 1 ano, por exemplo, já deve entrar na Folia. “Ela é ainda muito nova para a gente brincar de pique-esconde, que é o que mais gosto. Mas vou ajudar a escolher uma fantasia para ficar com a gente também”, finaliza Catarina.