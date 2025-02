Projeto que cria Secretaria de Comunição está na Câmara

A Câmara de Mauá deve analisar e votar nesta terça-feira (25) projeto do Executivo que eleva o status da Coordenadoria de Comunicação Social, que estava vinculada à Pasta de Governo, a Secretaria. Segundo o presidente do Legislativo, Juninho Getúlio (PT), a mudança vai trazer mais interatividade e transparência aos moradores.

“Tornou-se uma ideia que cresceu em grau de importância ao prefeito (Marcelo Oliveira, PT). A gestão pública realmente sempre precisa noticiar de forma limpa”, afirmou o vereador.

Segundo Juninho Getúlio, o empenho em trabalhar melhor a comunicação pública vem do momento atual. Como exemplo o parlamentar citou a ação de conscientização da população no enfrentamento da dengue durante o ano passado.

“Poderia ter sido melhor (trabalhado o tema) se a Secretaria já existisse”, declarou, utilizando como exemplo o fato de São Paulo ter decretou Estado de Emergência para a doença neste mês. “Talvez este ainda seja um dos temas mais importantes, mas, em geral, as notícias poderão chegar de forma mais frequente e clara aos moradores”, pontuou.

A nova Secretaria cuidará do trabalho audiovisual, de fotografia, cerimonial, redes sociais e assessoria de imprensa do governo. Entre as competências da pasta de Comunicação estão o aprimoramento de canais de interação e comunicação com o público, além da elaboração de campanhas, “de forma a permitir a geração de conteúdos que propiciem uma comunicação eficaz dos órgãos com a sociedade civil”.

A nova estrutura contempla entre os cargos secretário e adjunto, assessores especial, de gabinete, de políticas públicas e assistente técnico.

MUDANÇA

Os vereadores também vão votar a alteração da nomenclatura da Controladoria-Geral, que passará a se chamar Controladoria Interna. Também está prevista a criação do cargo de controlador interno. A medida visa à adequação a Lei Complementar 1.408, de 4 de setembro de 2024.