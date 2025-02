Palavra do Leitor - 23 de fevereiro de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Falta d’água em S.Bernardo

‘S.Bernardo cobra ressarcimento da Sabesp por desabastecimento’ (Primeira Página, ontem). Jardim do Mar sem água de novo. Sabesp tinha, há poucas horas numa coletiva de imprensa junto com Marcelo Lima, nosso prefeito, acordado que não iríamos mais ficar sem abastecimento.

Rossana Burti do Instagram

Inflação

Com a popularidade em baixa, Lula está de microfone em mãos tentando ludibriar o povo dizendo-se estar assustado com o preço dos ovos. É o café, a carne, o óleo assustando Lula quando o povo já passou do susto para a indignação. Não à toa que os mercados viraram igreja, só se escuta: meu Deus! Jesus! Misericórdia! E o presidente só acordou agora do sono profundo, quando a população está com a corda no pescoço. Cortar gastos nem pensar, seu ministro Haddad só quer taxar. No Congresso a briga por emendas não para. Como se vê, se todos se derem bem e nada lhes faltar, talvez sobre um tempo para olhar o povo. Ora o povo, o povo que se exploda, já dizia o deputado Justo Veríssimo tão bem representado pelo saudoso Chico Anísio.

Izabel Avallone - Capital

Bolsonaro denunciado – 1

“PGR denuncia Jair Bolsonaro como ‘líder’ de plano golpista” (Política, dia 19). Coisas muito estranhas acontecem no Brasil. Está em evidência, devido ao desconforto com o processo eleitoral, o plano de “golpe” no fim de 2022 para Bolsonaro se manter no poder, mas na realidade a execução foi descartada e os planejadores estão sendo incriminados pelo PGR (Procurador-Geral da República). Uma coisa muito estranha é que, às vésperas de o PGR apresentar a denúncia, houve um jantar com a presença do PGR, membros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do presidente da República. Todos querendo a condenação e prisão de Jair Messias Bolsonaro, julgamento que acontecerá no STF, sem chance de imparcialidade, visto que o “golpe” foi planejado, mas não foi executado, simplesmente não existiu.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Bolsonaro denunciado – 2

Será que o ex-presidente Bolsonaro terá a “sorte” de, de repente, aparecer um hacker curioso e descobrir um álibi para sua soltura da prisão? Neste País tudo é possível.

Tania Tavares - Capital

Operação Lava Jato

Eu, como pessoa comum, sinto-me extremamente lesado. Quantos livros que comprei e pedi emprestado para entender o que era essa tal Operação Lava Jato! Que, num primeiro momento, se comparava à Operação Mãos Limpas da Itália. Agora vejo tudo virando água, evaporando. Tenho que concordar com a missivista Izabel Avalonne: os atores só mudaram de lugar e de papel. Na época das delações premiadas foi recuperada uma grande quantia em dinheiro; o que foi feito com tal quantia? Porque uma coisa é certa, nem todo mundo se deu mal com essa operação de tamanha Envergadura.

João Camargo - Capital

Futebol

Cadê aquela senhora de São Bernardo que sempre estava aqui dizendo que seu time era o maior do Brasil? Sumiu, assim como o título do “Mundial” que dizia ter?

José Cardoso - São Caetano