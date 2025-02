Carnaval e segurança

Está aberta a temporada de Carnaval no Grande ABC. Os desfiles dos primeiros blocos já levaram multidão às ruas das cidades. É época de alegria, e alerta. A alta concentração de público também atrai ações criminosas, como furtos, roubos e assédio. Diante desse cenário, o aumento do policiamento ostensivo se faz necessário para garantir a segurança da população, além de medidas preventivas por parte dos próprios foliões. A presença de agentes em locais estratégicos e o uso de tecnologia, como câmeras de monitoramento e drones, podem inibir ilíticos. A atuação conjunta das forças de segurança e dos organizadores dos festejos, com pontos de apoio e sinalização adequada, também contribui para ambiente mais protegido.

Ao mesmo tempo, os foliões podem adotar medidas para dificultar a ação de criminosos. Evitar o uso ostensivo de objetos de valor, manter pertences em locais seguros e planejar deslocamentos por rotas movimentadas são medidas bem-vindas. Aplicativos de localização ajudam a reencontrar aparelhos extraviados, enquanto senhas e autenticações em duas etapas dificultam o uso indevido de celulares roubados. Além disso, em casos de assédio ou agressão, a vítima deve buscar imediatamente apoio em pontos de policiamento ou delegacias especializadas. O compartilhamento de informações sobre suspeitos e ocorrências com as autoridades também fortalece a segurança coletiva, tornando a festa mais segura para todos.

Carnaval é tempo de diversão, mas os foliões não podem se descuidar das regras mais elementares de segurança e, principalmente, respeito ao próximo. Para que a incidência de crimes durante a Folia seja reduzida, os cidadãos precisam fazer a sua parte, em colaboração com o policiamento reforçado. Se todos os envolvidos se mantiverem em alerta, cientes de suas responsabilidades, as respostas serão mais rápidas e eficazes. Com a adoção dessas práticas, a festividade pode transcorrer de forma mais tranquila, permitindo que todos aproveitem os blocos sem intercorrências. A mobilização coletiva entre autoridades, carnavalescos e organizadores é o caminho para uma Folia com menos registros de violência e maior alegria.