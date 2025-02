EC São Bernardo só empata, mas sai da zona de rebaixamento da A-3

EC São Bernardo e Bandeirante terminaram empatados por 1 a 1 em um jogo emocionante neste sábado (22) pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, realizado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O duelo garantiu a fuga do Cachorrão da zona de rebaixamento da terceira divisão do futebol paulista, ao menos até a próxima rodada.

O placar foi aberto logo no início da partida. Aos quatro minutos, em uma cobrança de falta levantada na área, Adriel subiu mais que a marcação e, de cabeça, balançou as redes, colocando o Bandeirante em vantagem. O Cachorrão, no entanto, não demorou a reagir. Aos 20 minutos, Caiuby aproveitou uma penalidade máxima e, com tranquilidade, converteu o pênalti, igualando o marcador.

O empate manteve o Bandeirante na 11ª posição da tabela, agora com 11 pontos. Já o EC São Bernardo, com o resultado, assumiu a 13ª colocação, com dez pontos. No entanto, a posição do time ainda depende dos resultados do XV de Jaú, que joga neste domingo (23).

Os próximos compromissos das equipes já estão marcados. Na quarta-feira (26), o EC São Bernardo enfrenta o Sertãozinho, às 19h30, no estádio Frederico Dalmaso. No mesmo dia, às 20h, o Bandeirante recebe o União Suzano no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.

FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNARDO 1 X 1 BANDEIRANTE

EC São Bernardo: Igor Alexandre; João Vitor, Wesley (Vinicius), Rayan e Pedro Mota; Willian Rodrigues, Gustavo (Juan Felipe) e Vinícius Peixoto (Golden); Wesley Hiago (Kaiki), Caiuby e João Guilherme (Pedro Igor).

Técnico: Sandro Sargentim.

Bandeirante: Pedro Nagel; Cristhian (João Gregório), Jackson, Rodrigo Sabiá e Guilherme Carioca; Mykaell, Mendes (Mendes) e Vini Moraes (Matheus Recife); Dener, Foquinha (Renan, depois Leo Hanna) e Adiel.

Técnico: Mário Henrique.

Gols: Adriel, aos quatro, e Caiuby, aos 20 do primeiro tempo

Juiz: Ricardo Bittencourt da Silva.

Renda e público: Não disponível

Local: Estádio do Nogueirão, em Mogi das Cruzes, neste sábado (22).