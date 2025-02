João Fonseca bate bola com Del Potro e tenistas cadeirantes no Rio Open

Após acompanhar o jogo de Marcelo Melo e Rafael Matos na semifinal de duplas, na sexta-feira, João Fonseca voltou ao Jockey Club Brasileiro neste sábado para bater bola com o argentino Juan Martín del Potro e tenistas cadeirantes do Rio Open. O carioca de 18 anos vai acompanhar mais tarde a final envolvendo Melo e Matos, seus colegas no time brasileiro da Copa Davis. A partida deve começar por volta das 20 horas.

Como acontece desde o início da semana, a presença de Fonseca no torneio causou forte comoção da torcida desde antes da partida de exibição. O tenista da casa atendeu os fãs antes e depois do rápido evento, que durou cerca de meia hora, sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. Deu autógrafos em bolinhas, bolas jumbo e bonés. E fez inúmeras fotografias, sendo algumas selfies em que ele mesmo usava o celular do fã para fazer a imagem.

A exibição acabou sendo vencida pela dupla formada por Del Potro e Gustavo Fernandez, atual número quatro do ranking e que já foi o melhor do mundo, após uma dupla falta do tenista brasileiro - o jovem de 18 anos compôs parceria com Daniel Rodrigues. Os dois cadeirantes participaram do Wheelchair Tennis Elite, evento organizado pelo próprio Rio Open ao longo da semana.

LEIA TAMBÉM:

Guga Kuerten celebra feitos de João Fonseca: 'Está no caminho para ser o nº 1 do mundo'

"Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da cadeira de rodas por terem participado desta brincadeira aqui, foi muito legal. E também a esta torcida maravilhosa. Pegar mais um restinho de quadra nesta semana é bom demais. E mais tarde vamos torcer pelo Rafa e pelo Marcelo, hoje à noite", disse Fonseca.

Del Potro, que se despediu das quadras oficialmente em dezembro, aos 36 anos, protagonizou boas trocas de bola com Fonseca ao longo da exibição. O argentino não escondeu o cansaço, sem deixar o bom humor de lado. "Ele é um grande garoto. Agradeço muito pela oportunidade", disse o ex-número três do mundo enquanto sua voz era abafada pela gritaria das crianças que pediam autógrafo a Fonseca.

O tenista de apenas 18 anos se despediu de forma precoce do Rio Open, na noite de terça-feira. Fonseca havia se tornado a grande atração do torneio, ofuscando até mesmo o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo. Em seu primeiro treino no Rio Open, na segunda, sua presença causou furor entre seus novos fãs - alguns deixaram as arquibancadas das quadras do torneio para acompanhar seu treino.

Cercado de expectativas, Fonseca acabou sendo derrotado pelo então desconhecido Alexandre Müller, número 60 do mundo. O tenista da casa reconheceu que o nervosismo prejudicou seu desempenho diante dos quase 6 mil torcedores que encheram a quadra Guga Kuerten, a maior do Rio Open.