Palavra do Leitor - 22 de fevereiro de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail ( palavradoleitor@dgabc.com.br ). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

‘Inaugurações’ inacabadas

“Auricchio ‘entrega’ série de projetos inconclusos” (Política, ontem). Ele não tem culpa sozinho. São os 18 vereadores cúmplices também.

Vilmara Reis dos Santos do Instagram

Cannabis

‘Região debate distribuição gratuita de cannabis medicinal’ (Setecidades, ontem). Nem deveria estar discutindo. São mais que provados seus benefícios, mas a população da região é tão atrasada.

Pascoal Souza - Capital



Impeachment

De fato, não podemos banalizar a ferramenta política chamada impeachment. Isto realmente não passa de um desvario. A baixa popularidade do presidente. seja por causa do café, da carne ou da falta de mistura na marmita, tem que ser tratada de outra forma. Cassar o mandato de quem está se desintegrando sozinho é queimar vela com defunto ruim. É nítido que estão deixando-o sangrar. O que está em jogo são dois partidos políticos de renome que estão brigando pelo poder. O problema é que o povo está apanhando de graça no meio desta pendenga. Seja o lulopetismo ou o bolsonarismo, é tudo uma relação de amor e ódio que já começa a cair no estilo pastelão.

João Camargo - Capital

Golpe de 8/1

Fazendo analogia, de forma antagônica, com outra missiva sobre o assunto no painel. Reflitam comigo. O SFT (Supremo Tribunal Federal) anulou um processo na Vara de Curitiba contra o presidente Lula, por ter sido feito à revelia das regras elementares da Justiça, conforme revelou a transcrição das mensagens entre o todo poderoso juiz (que se tornou ministro da Justiça do beneficiado com a prisão do Lula) e os procuradores. O STF não inviabilizou o governo do inelegível, apenas bloqueou políticas que estavam “fora das quatro linhas”. A população, dividida, não pedia auxílio às Forças Armadas, pedia golpe militar, que foi planejado em detalhes, conforme denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República). O caos em que se transformou a Praça dos Três Poderes em 8/1 foi obra de uma turba e não de velhinhas com Bíblia nas mãos. Estão sendo punidos conforme nossas leis, com direito a ampla defesa. O inelegível não está sendo transformado em culpado, ele está indiciado, e, assim espero, será declarado culpado e penalizado! No Brasil, que sofreu com 21 anos de ditadura militar, quem não respeita o jogo democrático precisa arcar com as consequências!

João Paulo Mendes Parreira - São Caetano



Landell de Moura

Li a carta do conceituado colega de seção Cecél Garcia, a propósito do inventor do rádio, cujo dia mundial foi celebrado em 13 de fevereiro, e não me contive (Dia do Rádio, dia 15). O missivista atribui a invenção do aparelho ao físico e político italiano Guglielmo Marconi, argumentando que documentos históricos garantem-lhe a paternidade. Ouso meter a colher neste angu, apresentando-lhe o padre gaúcho Roberto Landell de Moura, que, em 3 de junho de 1900 fez a primeira transmissão de voz por ondas. Marconi, como se sabe, só conseguiu o feito em 1914 – catorze anos depois! Sim, o rádio, assim como o avião, fruto da engenhosidade de Alberto Santos Dumont, também possui pai brasileiro. Para quem quiser saber mais deste personagem fascinante, sugiro o livro Padre Landell – Um Herói Sem Glória, escrito por Hamilton Almeida.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema



Paulistão

‘Nos acréscimos, Tigre arranca empate e avança’ (Esportes, ontem). Tigre é o gigante do Grande ABC: rumo ao caneco com certeza!

Ailton Ordone do Instagram