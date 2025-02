Ribeirão Pires firma parceria para Polo EaD do Instituto Federal

A Prefeitura de Ribeirão Pires formalizou parceria entre o município e o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo). O termo de cooperação técnica visa a implementação, manutenção e continuidade de um polo de EaD (Educação à Distância). Com vigência de 60 meses, o acordo de cooperação permitirá a oferta de cursos gratuitos em diferentes níveis, incluindo formação inicial e continuada; cursos técnicos, tecnólogos, bacharelados e licenciaturas. O Diário já havia antecipado um possível acordo em entrevista com o reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos.

“Neste primeiro momento, solicitamos ao IFSP cursos voltados para Educação e a formação de professores, mas entendemos que a necessidade dos arranjos produtivos locais da cidade e região”, completou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, César Ferreira. O polo do Instituto Federal em Ribeirão Pires está sendo instalado na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm – Unidade I. O espaço garantirá aos alunos infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet). No local serão realizadas atividades como provas, discussões em grupo e trabalhos orientados.

A gestão do polo será acompanhada por um Comitê Gestor, formado por representantes do IFSP e da Prefeitura, que monitorará a execução do acordo e a qualidade dos cursos. O objetivo da iniciativa é assegurar que a população de Ribeirão Pires tenha acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo qualificação profissional e desenvolvimento regional.

“A oferta dos cursos oferecidos pelo IFSP deve suprir a necessidade do arranjo produtivo local e das necessidades apontadas pela população de Ribeirão Pires mediante estudo da Prefeitura”, comentou Gabriel Henrique Burnatelli de Antonio, diretor do Centro de Referência em Educação à Distância do IFSP.

