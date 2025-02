Irmã de Whindersson Nunes ironiza preocupação com o humorista

Nos últimos dias, a equipe de Whindersson Nunes emitiu uma nota informando que o humorista se internou voluntariamente numa clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. Desde que a informação foi divulgada, diversas pessoas falaram sobre o assunto e mostraram preocupação com o artista.

Em meio as mensagens, Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson, fez um desabafo e ironizou a preocupação repentina de algumas pessoas com o irmão. Nos stories do seu Instagram, ela escreveu:

Eita que agora todo mundo tá preocupado, todo mundo acha alguma coisa. Tem fotinha para postar, tem histórias para contar. Até ontem ninguém me mandava um oi sequer, disparou ela.

Quem também se pronunciou foi o pai do humorista. Na manhã deste sábado, 22, ele fez uma reflexão em suas redes sociais e falou sobre o tempo.

O tempo. Tudo nessa vida a gente pode dar um jeito. Mas o tempo perdido esse não tem conserto. O tempo não volta portanto é de suma importância tirar um tempo para si próprio, não podemos pensar em quando eu tiver um tempo, porque muitas vezes o tempo pode não chegar. O tempo de resolver é o presente sem pensar no futuro, pois o futuro a Deus pertence. Tire um tempo pra você refletir, visitar um amigo, fazer uma viagem ou simplesmente desafogar sua mente.

Lucas Lucco comenta internação do humorista

Outra pessoa que falou sobre a decisão de Whindersson foi o cantor Lucas Lucco, que também está tratando a saúde mental. Em uma postagem, o artista contou que ficou tocado com a atitude do colega.

Eu fiquei muito tocado com a atitude (com certeza incentivada pelas pessoas que amam ele) do @whinderssonnunes de procurar um suporte profissional como a internação. Essa palavra não é a mais adequada. Por isso, prefiro chamar de retiro. Eu sei o quanto essa decisão é marcante, sabe? Estar em um lugar rodeado de profissionais, sem celular e nem nada, recebendo visitas de vez em quando, fazendo terapia, falando com médicos, medicando etc.

E encerrou:

Eu achei muito corajoso isso. É de uma bravura imensa/1 Isso já aconteceu comigo... E não foi só uma vez. Mas não tive coragem, e eu ainda nem tinha um propósito definido para falar sobre abertamente nas redes sociais. Só quero dizer que o Whindersson é uma fortaleza... Esse cara vai sair dessa GIGANTESCO! E eu vou estar aqui para aplaudir a vitória dele. Mais uma de muitas que virão.