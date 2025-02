No dia de seu aniversário, Lexa agradece a Deus por ter conhecido a filha: Maior amor

Feliz aniversário! Neste sábado, dia 22, Lexa está completando 30 anos de idade e, através de suas redes sociais, postou uma mensagem de agradecimento a Deus e relembrou com carinho de sua filha, a pequena Sofia, que infelizmente morreu três dias após o nascimento prematuro.

Emocionada, Lexa falou que ter conhecido a herdeira foi a oportunidade mais importante:

Em meio às lágrimas, venho agradecer todas mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos... nossa, eu vivi muitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia.

No final, a cantora agradeceu a Deus por sua família e pela sua vida:

Obrigada, Senhor, pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida...

Vale pontuar que durante a gestação, Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e o quadro evoluiu para uma síndrome de HELLP. No próximo domingo, dia 23, vai ao ar a primeira entrevista da cantora com o noivo, Ricardo Vianna, ao Fantástico. Na ocasião os dois falaram sobre o triste ocorrido e reforçaram a gravidade da pré-eclâmpsia.