Petrobras oferece série de cursos para fomentar autonomia e renda

A Petrobras iniciou o Programa Autonomia e Renda, que oferecerá 700 vagas em cursos de requalificação profissional para pessoas que moram em Mauá, Santo André e Zona Leste da Capital, nas proximidades da Recap (Refinaria Capuava).

Os cursos de são realizados em parceira com o Senai e Institutos Federais. No dia 17 de fevereiro, no Senai de Mauá, aconteceu a aula magna das turmas de caldeireiro e soldador no processo de eletrodo.

Para o primeiro ciclo do programa foram oferecidas 150 vagas, já fechadas. Para as próximas fases, as inscrições podem ser feitas pelo site www.petrobras.com.br/quem-somos/autonomia-e-renda. As inscrições, os cursos e os materiais são totalmente gratuitos. A duração varia de três a sete meses, dependendo da capacitação oferecida.

Na aula inicial, o gerente de SMS da Recap, Mateus Tonon, afirmou que este tipo de capacitação “abre muitas portas. As empresas têm carência de pessoas qualificadas. Quem sai com um diploma daqui tem muito mais chance de se colocar no mercado de trabalho”.

Os cursos são de meio período. Os alunos ou alunas recebem bolsa-auxílio de R$ 660 mensais ou R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 11 anos.

Neste ano, serão ofertadas 150 vagas, com a seguinte distribuição: no Senai de Mauá, o programa inclui turmas de caldeireiro (40 vagas), soldador no processo de eletrodo (40) e sinaleiro amarrador (20). No Senai de Santo André, serão realizados os cursos de técnico em mecânica (30 vagas) e pintor industrial (20).