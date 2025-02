São Caetano tem chance de aclarar ‘inaugurações’

Após as reportagens publicadas pelo Diário no decorrer desta semana mostrando a série de obras inconclusas ‘inauguradas’ pelo então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), ganharam ainda mais importância no calendário político de São Caetano as duas audiências públicas que serão realizadas, nas próximas quinta e sexta-feiras, às 18h, na Câmara, para que as secretarias de Saúde e da Fazenda, respectivamente, façam a prestação de contas referentes ao terceiro quadrimestre de 2024. Foi exatamente no período em foco que o ex-chefe do Executivo teria acelerado os projetos das escolas Santina L. Auricchio e Carmela Galata, da UBS-Escola Helena Franco Munhoz e do Pronto Cardio, que até hoje estão com as portas cerradas. Dos quatro, o caso do hospital cardiológico é o mais grave, já que envolve suspeitas de irregularidade no uso de dinheiro público.

Bastidores

Às falas

Presidente da Câmara de Mauá, Getúlio Batista de Andrade Junior, o Juninho Getúlio (PT-<CF160>foto</CF>), será o convidado da próxima edição do podcast <CF160>Política em Cena</CF>, a partir das 19h de quarta-feira (26). Entre os assuntos que devem ser abordados pela jornalista Mariana Gutierrez, apresentadora do programa, estão a polêmica liberação de R$ 1.000 para os vereadores que viajarem em missão oficial ou em busca de recursos – que o petista argumenta que só vale para idas a Brasília, embora o texto não faça restrição – e os primeiros dias do segundo mandato do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Campanha salarial

Assembleia realizada pelos servidores da Prefeitura de Santo André aprovou nesta semana a pauta de reivindicações para a renovação do acordo coletivo de trabalho – a data-base da categoria é abril. A classe reivindica reajuste salarial de 16,14% – 5,6% de reposição da inflação e 13,9% para recomposição do poder de compra dos salários. Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal de Santo André mostram que, no terceiro quadrimestre de 2024, o governo andreense gastou R$ 1,6 bilhão com o pessoal, 45% da receita corrente líquida.

Forasteiro

O deputado estadual Marcos Damásio (PL), que tem domicílio eleitoral em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, esteve no Grande ABC na quinta-feira para anunciar o envio de R$ 1 milhão do Orçamento paulista para Rio Grande da Serra, administrada por Akira Auriani (PSB), investir em recapeamento asfáltico. O vereador <CW-30>Salacier de Sena Satyro, o Salinho</CW>, correligionário do chefe do Executivo, celebrou a conquista, dizendo ter trabalhado bastante para conseguir a verba.

Professor

A sala da Universidade Anhanguera, campus Assunção, em Santo André, estava lotada na noite de quinta-feira quando Paulo Serra (PSDB), que governou a cidade de 2017 a 2024, entrou para ministrar a sua primeira aula, após hiato de 12 anos, sobre os fundamentos históricos e a introdução ao estudo do Direito. Foi uma surpresa geral. Boa parte dos estudantes ficou atônita com a presença do ex-prefeito andreense, agora professor. Muito tietado, o tucano posou para várias <CF160>selfies</CF> com os alunos. “A sensação é muito prazerosa. É algo que sempre me animou muito poder transferir conhecimento, incentivar jovens na faculdade a seguirem pelo caminho dos estudos, a se prepararem melhor para os desafios da vida”, contou ele para a coluna.