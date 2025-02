Governo retoma contratação de financiamento rural com crédito subsidiado no Plano Safra

O governo enviou um ofício aos bancos no início da noite desta sexta-feira, 21, informando sobre a retomada da contratação de financiamento rural com crédito subsidiado para o Plano Safra 2024/2025. De acordo com uma fonte, no entanto, a volta das operações está condicionada à publicação de uma Medida Provisória pelo governo no Diário Oficial da União (DOU). O aviso está expresso no documento, inclusive, com grifo. A intenção de agir em duas vias paralelas é a de não abrir um buraco no acesso das contratações.

De acordo com o ofício assinado pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e obtido pelo Estadão/Broadcast, portanto, as operações foram autorizadas, mas estão sujeitas ainda à formalização do ato. "Neste sentido, sugiro o monitoramento das publicações para tempestivamente procederem à retomada das contratações", escreveu o secretário.

O documento também salienta que o crédito extraordinário tem como "finalidade exclusiva o pagamento dos valores de equalização de taxas de juros das operações cujas contratações haviam sido suspensas por meio do Ofício Circular SEI 282/2025/MF".

A corrida para ajustar a continuidade do crédito agrícola se deu porque os Ministérios não haviam sido avisados do problema, conforme publicou o Estadão/Broadcast mais cedo.