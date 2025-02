Estado reformula comando de duas seccionais da região

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) anunciou nesta sexta-feira (21) uma reformulação no comando das delegacias seccionais do Grande ABC. As mudanças ocorreram em Diadema e Santo André, que inclui as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A unidade de São Bernardo, responsável também por São Caetano, foi a única sem alteração e segue liderada pela delegada Kelly Cristina Sacchetto, na função desde 2023.

Na unidade andreense, o delegado seccional Francisco José Alves Cardoso, que estava no cargo desde janeiro de 2019, será substituído por Marcelo Francisco Augusto Dias, da seccional de Diadema. Os motivos para o afastamento do antigo comandante da seccional de Santo André e sua eventual realocação não foram informados.

Essa é a segunda vez desde o início da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) que a delegacia diademense terá um novo comandante - Dias assumiu a função em janeiro de 2023. Eduardo Cardoso de Almeida Castanheira assume o cargo deixado por Dias. Com ampla experiência na região, Castanheira já foi delegado no 1° DP (Distrito Policial) de São Caetano e no 1° e 3° DP de Diadema.

De acordo com a SSP, “as alterações visam aprimorar os serviços prestados à população, fortalecendo as operações e a atuação da Polícia Civil. A escolha dos novos delegados foi baseada em critérios técnicos e administrativos, assegurando que a gestão esteja alinhada às necessidades da região”, diz a nota oficial. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Ao Diário, o novo comandante da seccional de Santo André, Marcelo Dias, disse que pretende replicar os resultados positivos obtidos em Diadema na unidade andreense, com destaque para o combate ao tráfico de drogas e ao roubo e furto de veículos, com apoio da Muralha Eletrônica. O delegado ressaltou ainda que pretende atuar em parceria com a Prefeitura e que já conversou com o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

“Na próxima segunda-feira (24) vou iniciar a transição com o Francisco. Preciso conhecer as características do município e montar a equipe, pretendo trazer alguns policiais que atuavam comigo em Diadema para compor a gestão. Vamos utilizar a Muralha Eletrônica de Santo André para identificar os criminosos e tentar baixar ainda mais os índices de roubo e furto de veículos, também serão realizados bloqueios e operações”, disse o novo delegado seccional de Santo André.

PERMANÊNCIA

Há dois anos no cargo, Kelly Cristina celebrou a continuidade no comando da unidade de São Bernardo. “Permanecer à frente da Seccional representa o reconhecimento do trabalho sério e dedicado que temos realizado. Agradeço minha hierarquia pela confiança e reforço que esse resultado é fruto do empenho de toda a equipe, que atua com excelência no combate ao crime”, pontuou.

No ano passado, um levantamento da SSP apontou a Seccional de São Bernardo como a mais eficiente do Estado de São Paulo no combate à criminalidade, levando em consideração três indicadores: vítimas de letalidade violenta, roubos e furtos de veículos e roubos a outros.