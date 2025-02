Quem são as 12 pessoas que morreram em acidente entre carreta e ônibus no interior de SP

A prefeitura de São Joaquim da Barra confirmou a identidade das 12 pessoas mortas nesta sexta-feira, 21, na colisão envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes universitários na Rodovia Waldir Canevari na altura do quilômetro 17, na região da cidade de Nuporanga, no interior paulista. O acidente também deixou 21 feridos.

O ônibus levava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) para o município de São Joaquim da Barra, onde eles moravam. A universidade decretou três dias de luto e suspendeu as aulas nesta sexta-feira, 21.

As vítimas são:

Caio Felizardo da Silva, 26 anos, estudante de Psicologia

Flávia Mendes dos Santos, estudante de Química

Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 anos, estudante de Análise de Sistemas

João Pedro de Oliveira dos Reis, 19 anos, estudante de Arquitetura

Juliana Neves Hespanhol, 20 anos, estudante de Administração

Lívia Tavares Luiz, 23 anos, estudante de Enfermagem

Mariana Anastácio de Oliveira, estudante de Biomedicina

Matheus Jesus Eugênio dos Santos, 19 anos, estudante de Engenharia Elétrica

Otávio Costa Oliveira, 18 anos, estudante de Ciência da Computação

Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 anos

Raquel Laila Caldeira, estudante de Administração

Vinícius Nascimento dos Santos, 18 anos, estudante de Administração

O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo a Artesp, o ônibus estava regular e com a vistoria em dia com a agência.

Ao Estadão, a defesa do motorista alegou que ele não fugiu, apenas se escondeu por medo de linchamento. Segundo o advogado Marcos Henrique Coltri, um degrau na pista pode ter contribuído para o acidente. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a Polícia Civil investiga as causas do acidente.