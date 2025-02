Cara de bravo? Lorena Maria brinca com expressão do filho com MC Daniel

Rás nasceu com cara de bravo? Lorena Maria, mãe do bebê com MC Daniel acha que sim. Encantada com o primeiro filho, a influenciadora compartilhou uma série de vídeos em que o pequeno aparece fazendo careta.

Rás nasceu na madrugada de terça-feira, dia 18, e tem conquistado as redes sociais dos papais. Recentemente, o casal compartilhou um vídeo do parto do bebê.

Na legenda, eles citaram a letra da música Turning Page, de Sleeping At Last:

Eu rendo quem tenho sido por quem você é. Pois nada me deixa mais forte que seu frágil coração. Se eu tivesse apenas sentido como é ser seu. Bem, eu saberia pelo que eu estava vivendo esse tempo todo. Pelo que eu estava vivendo. Embora estejamos amarrados à história que devemos contar. Quando eu te vi, bem, eu sabia que a contaríamos bem. Com um sussurro, domaremos os mares violentos. Como uma pena, colocando reinos de joelhos. Seu amor é minha virada de página.