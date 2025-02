Santo André abre inscrições para curso de capacitação sobre veículos híbridos e elétricos

O Auditório Heleny Guariba, no Paço Municipal de Santo André, vai abrigar, de 10 a 19 de março, o curso de capacitação inicial em veículos híbridos e elétricos, com ênfase em protocolos de segurança e processos sustentáveis que atendam as necessidades da cadeia produtiva. As aulas acontecem das 19h às 22h.

A capacitação tem o objetivo de preparar profissionais para um mercado em rápida evolução, que tende a excluir quem não acompanhar as mudanças, uma vez que peças, partes, componentes, protocolos de segurança e método de reparo são diferentes do praticado na reparação automotiva até o momento.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março, no site da Escola de Ouro Andreense, no endereço https://www.escoladeouro.com.br/course/Capacitacao-Inicial-em-Veiculos-Hibridos-e-Eletricos-10-03-25-Noite-Auditorio-Heleny-Guariba

Nesse período, o curso abordará temas como capacitação e certificação em estrutura e segurança de veículos híbridos e elétricos, bem como capacitação e certificação NR10 – a norma que garante a segurança do trabalhador em instalações elétricas e serviços com eletricidade –, além de orientações sobre como ocupar vagas no setor.

Há 80 vagas disponíveis. Para participar é preciso ter idade acima de 16 anos, ser morador de Santo André e ter ensino fundamental, mesmo que incompleto.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Flex Company. A empresa atua, desde 2012, com jovens e adultos, preparando os futuros profissionais para atender as necessidades de toda cadeia produtiva de serviços e indústria automotiva.

Serviço

Curso de capacitação inicial em veículos híbridos e elétricos

Data: De 10 a 19 de março, das 19h às 22h

Local: Auditório Heleny Guariba

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Saguão do Teatro Municipal

Inscrições até 5 de março

https://www.escoladeouro.com.br/course/Capacitacao-Inicial-em-Veiculos-Hibridos-e-Eletricos-10-03-25-Noite-Auditorio-Heleny-Guariba