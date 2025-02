Carnaval 1955. Dois sambas, uma marcha. Uma tentativa: reviver o corso. A volta do entrudo. No cinema, Carnaval em Marte... ...Carnaval em Lá Maior... ...e Guerra ao samba.

Para o Carnaval 55:

“Vou de tamanco”, samba de Zé e Zilda, gravação de Nora Ney, acompanhada por Ataulfo Alves e suas pastoras.

“Ninguém tem pena”, outro samba, cantada por Jorge Goulart.

E a marcha “Sinal dos tempos, na interpretação de João Dias.

Não se falava tênis, dizia-se alpargata. Ou tamanco, no samba que se perde no tempo.

Mas o que vale lembrar são os termos corso e entrudo, para os quais nos valeremos dos registros deixados pelos cronistas que cobriram o Carnaval 1955 – e um retorno ao século 19.

ENTRUDO

O uso de bisnagas cheias d’água, que parecia morto e enterrado desde o aparecimento do lança-perfume, voltou.

Voltamos ao tempo do entrudo. Voltamos ao Brasil de dom João VI e de dom Pedro I.

O entrudo verdadeiro, bruto e selvagem do Rio de Janeiro é do Segundo Império. Imensas gamelas cheias d’água com seringas, vermelhão, cal, pós de sapato. Coitado de quem passasse perto.

Luís Martins, citando França Junior, Estadão Acervo, 14-2-1955.

CORSO

Uma das grandes tradições do Carnaval paulista era o seu famoso corso.

Outrora, os carros percorriam a Avenida Paulista. Depois, os foliões transferiram o cortejo carnavalesco para a Avenida Rangel Pestana, ficando o Brás como centro dos festejos.

Quando o Brás esmoreceu, alguns saudosistas passaram a se concentrar nas Avenidas Brasil, Nove de Julho e São João.

Em 1955 o corso ainda tentou ressurgir nas alamedas internas do Parque Ibirapuera, com as batalhas de confete e serpentina.

NOTA DA MEMÓRIA – Inaugurado em 1954, o Parque do Ibirapuera vivia o seu primeiro Carnaval. Era preciso valorizar o espaço. E setenta anos se passaram...

NA TELA

Tempo de Carnaval era tempo de lançar marchas, sambas e ir ao cinema ver os filmes com temáticas carnavalescas.

Em 1955, os foliões do ABC, futuro Grande ABC, podiam escolher entre os Cines Carlos Gomes (Santo André) e Vitória (São Caetano) para assistir “Carnaval em Marte”, produção da Cinedistri, com Anselmo Duarte e Violeta Ferraz.

Outros dois filmes se apresentavam:

“Guerra ao samba”, com Oscarito e Eliana, produção da Atlântica.

“Carnaval em La Maior”, com Randal Juliano e Sandra Amaral, filme da Companhia Maristela.

E a Vera Cruz? Pobre Vera Cruz: nada programado.

Crédito da foto 1 – Estadão Acervo (24-2-1955)

EM CARTAZ. A chanchada da Atlântica e o Carnaval. Atrações em vários cinemas. Vejam lá, Cine Anchieta. Prezado Junior Cheid, seria o Cine Anchieta de São Bernardo?

NAS ONDAS DO RÁDIO

CARNAVAL.

João da Baiana.

Caninha e Tia Ciata.

Donga e Sinhô.

Pixinguinha.

Um Rei Momo negro.

Zeca da Casa Verde.

Geraldo Filme.

Madrinha Eunice...

Texto: Milton Parron

O segundo programa Memória sobre Carnaval apresentará entrevistas e depoimentos históricos de artistas populares.

Eles tiveram grande importância no desenvolvimento e consolidação dessa festa que é uma marca registrada do Brasil em qualquer parte do universo.

Destaques para João da Baiana, Sinhô, Caninha, Pixinguinha, Donga, Tia Ciata.

E os paulistas: Henrique Felipe da Costa, o primeiro rei Momo negro do Brasil, excelente compositor desde os anos 20. Zeca da Casa Verde e Geraldo Filme. Madrinha Eunice, a fundadora, em 1937, da segunda escola de samba de São Paulo, a Lavapés.

Claro, tudo isso ilustrado com muitas marchas e muitos sambas que enriqueceram as folias de Momo desde o início do século passado.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 22 de fevereiro de 1995 – Edição 8943

MANCHETE – São Bernardo abre plano de expansão telefônica.

Nec do Brasil e CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) abriam cadastramento no Estádio Primeiro de Maio para candidatos a 17.400 novas linhas.

NOTA DA MEMÓRIA – O celular engatinhava, 30 anos atrás. E o telefone fixo ainda era o xodó das famílias, daí os planos de expansão.

SÃO CAETANO – Os artistas Job Leocádio e Jorge Tavares se propunham a resgatar a memória da cidade pelo grafite: iriam criar 12 painéis com imagens de prédios antigos locais.

PONTO DE VISTA – Mananciais, razão ecológica.

Os ambientalistas querem o imediato congelamento de novas ocupações.

Artigo de Virgílio Alcides de Faria, presidente do MDV – Movimento em Defesa da Vida.

Crédito da foto 2 – Fernandes/Banco de Dados

VIRGÍLIO. O sucessor de Fernando Vitor na defesa da Represa Billings

EM 22 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Eram justificadas as faltas dadas pelo professor Alfredo Maria de Albuquerque, da escola do Alto da Serra, Paranapiacaba, ocorridas de 9 a 21 de julho de 1904.

1955 – Vereador Noêmio Spada reivindicava um levantamento estatístico sobre a densidade demográfica infantil nos bairros de Santo André. E declarava: havia necessidade de mais escolas.

1960 - Aramaçan celebrava missa na Catedral do Carmo por intenção de Ildefonso Turibio, introdutor do atletismo em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Pedro. Elevado a município em 1881, quando se separa de Piracicaba.

Pelo Brasil, aniversariam: na Bahia, Abaíra, Belo Campo e São Desidério; em Minas Gerais, Andradas; em Pernambuco, Calçado; e no Tocantins, São Félix do Tocantins.

HOJE

Dia da criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), cf. lei federal de 22-2-1989.

Cátedra de São Pedro

22 de fevereiro

Neste dia se comemora o Apóstolo São Pedro enquanto no exercício de suas funções docentes: a cátedra, ou cadeira, do Vigário de Jesus Cristo, Mestre da Igreja universal.

São Pedro foi bispo de Antioquia durante alguns anos e depois instalou sua cátedra definitivamente em Roma.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)